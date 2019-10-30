DEMET EVGAR VE CEM YILMAZ, RESEPSİYONA KATILAMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü nedeniyle vereceği resepsiyona Mehmetçik Vakfı yararına gösterisi olduğu için katılamayacağını açıklamıştı. Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun" ifadelerini kullanmıştı.



Demet Evgar da, "Cumhuriyetimizin 96. yılı dolayısıyla davet edildiğim resepsiyona, Antalya Film Festivali Ulusal Yarışmada yarışacak olan filmim nedeniyle katılamıyorum. Bu davet için teşekkür eder, Cumhuriyet bayramımızı bir kez daha kutlarım" ifadelerini kullanarak resepsiyona katılamayacağını duyurmuştu.