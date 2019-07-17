Suçlamaları kabul etmedi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği iddianamesinde hakkında yakalama kararı bulunan; ancak darbe girişimi öncesi UMRE’ye gittiğini söyleyerek, yurt dışına giden İsmail Çolak, Ocak ayında Polonya’dan gelerek teslim olmuştu. Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi.

İddia makamı olan Düzce Cumhuriyet Başsavcısı mütalaa vererek İsmail Çolak’ın örgüte finans sağlamak, silahlı terör örgütü üyeliği gibi suçlardan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesinin gerektiğini söyledi.

Son olarak söz verilen İsmail Çolak suçlamaları kabul etmeyerek “Ben DÜSİAD üyesi değilim, mütevelli heyetinde bulunmadım. Sürekli yurt dışına kaçma ihtimalim üzerinde duruluyor. Ben bu yaştan sonra yurt dışına kaçmam. Benim yurt dışına çıkma amacım yeni iş görüşmeleri yapmaktı. Ben ülkemi, milletimi seviyorum. 50 yıldır ticaret yapıyorum, bunun 40 yılını kendi iş yerlerimi açarak devam ettirdim. Yakamdan bir türlü düşmediler. Eğer bu iş başıma gelmeseydi Bolu Dağı’nda yeni istihdam alanları oluşturmak için mücadele verecektim. Benim kaçacağım konusunda mahkemenin görüşü var. Vallahi, billahi, tallahi kaçma düşüncem yok. Beraatımı istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Çolak’ın savunmasının ardından mahkeme heyeti karar vermek için 10 dakika ara verdi. Aranın ardından kararı açıklayan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhan Acar, İsmail Çolak’ın örgüt üyeliği suçundan etkin pişmanlık yasasının da göz önünde bulundurularak 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verildiğini söyledi.