Ünlü duygusal destek timsahı kayboldu

Pensilvanya eyaletinde yaşayan 70 yaşındaki adam, daha önce yaptığı açıklamada Wally’yi 2015’te 14 aylıkken sahiplendiğini duyurmuştu. AP haber ajansının aktardığına göre Henney, 2019’daki bir röportajda yakın arkadaşlarının ölümünün ardından depresyona girdiğini ve Wally’nin kendisine iyi geldiğini söylemişti. Henney, doktorunun Wally’yi duygusal destek hayvanı olarak onayladığını ifade etmişti. Henney, “Wally şimdiye kadar hiç kimseyi ısırmaya çalışmadı” demişti.