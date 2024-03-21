Ünlü bestekâr İsmet Nedim Saatçi hayatını kaybetti

‘Agora Meyhanesi’, ‘Arım, Balım, Peteğim’, ‘Benim de Canım Var’, ‘Kalpsiz’, ‘Boş Kalan Çerçeve’ ve ‘Seven Ne Yapmaz’ gibi ölümsüz esere imza atan müzisyen İsmet Nedim Saatçi, hayatını kaybetti.

Müzisyenin ölüm haberini oyuncu yeğeni Nazan Saatçi duyurdu. Nazan Saatçi; "Çok kıymetli bestekâr, şarkıcı, her zaman gurur duyduğumuz sevgili amcamız İsmet Nedim Saatçi, yaşamakta olduğu Berlin'de 93 yaşında vefat etmiştir. Ailesine, akrabalarımıza ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun! 'Arım, Balım, Peteğim', 'Agora Meyhanesi', 'Ben Kimi Seveceğim', 'Han Duvarları', 'Sarı Gülüm Kokmaz mı?', 'Adını Anmayacağım', 'Benim de Canım Var', 'Leylakların Altında', 'Çoban Yıldızı', 'Çoban Çeşmesi', 'Boş Kalan Çerçeve' gibi zevkle dinlediğimiz, unutulmaz eserlerinden sadece birkaçı. Onu hiç unutmayacağız" dedi.