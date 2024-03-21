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        Haberler Magazin Ünlü bestekâr İsmet Nedim Saatçi hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ünlü bestekâr İsmet Nedim Saatçi hayatını kaybetti

        Türk sanat müziği sanatçısı ve bestekâr İsmet Nedim Saatçi, Almanya'nın başkenti Berlin'de vefat etti. 93 yaşında hayata veda eden Saatçi, pek çok unutulmaz eseri müzik dünyasına kazandırmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 09:26 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:26
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        Ünlü bestekâr hayatını kaybetti
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        ‘Agora Meyhanesi’, ‘Arım, Balım, Peteğim’, ‘Benim de Canım Var’, ‘Kalpsiz’, ‘Boş Kalan Çerçeve’ ve ‘Seven Ne Yapmaz’ gibi ölümsüz esere imza atan müzisyen İsmet Nedim Saatçi, hayatını kaybetti.

        İsmet Nedim Saatçi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında Almanya'nın başkenti Berlin'de hayata veda etti.

        Müzisyenin ölüm haberini oyuncu yeğeni Nazan Saatçi duyurdu. Nazan Saatçi; "Çok kıymetli bestekâr, şarkıcı, her zaman gurur duyduğumuz sevgili amcamız İsmet Nedim Saatçi, yaşamakta olduğu Berlin'de 93 yaşında vefat etmiştir. Ailesine, akrabalarımıza ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun! 'Arım, Balım, Peteğim', 'Agora Meyhanesi', 'Ben Kimi Seveceğim', 'Han Duvarları', 'Sarı Gülüm Kokmaz mı?', 'Adını Anmayacağım', 'Benim de Canım Var', 'Leylakların Altında', 'Çoban Yıldızı', 'Çoban Çeşmesi', 'Boş Kalan Çerçeve' gibi zevkle dinlediğimiz, unutulmaz eserlerinden sadece birkaçı. Onu hiç unutmayacağız" dedi.

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        #İsmet Nedim Saatçi
        #Nazan Saatçi

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