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        Haberler Yaşam Ünlü aktör Leonardo Dicaprio'dan leopar sazanı paylaşımı!

        Ünlü aktör Leonardo Dicaprio'dan leopar sazanı paylaşımı!

        Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan 'leopar sazanı'na, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu Dicle Nehri'nde yeniden rastlanmıştı. Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio leopar sazanıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:36
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        • 1

          Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan leopar sazanının tespiti için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral, 3 ay önce çalışma başlatmıştı.

        • 2

          Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda, balıkçı Mehmet Ülkü'nün de desteği ile 50 santimetrelik 2 kilogram ağırlığında siyah benekli balık yakalanmıştı. Yapılan inceleme sonucu, yakalanan balığın leopar sazanı olduğu tespit edilmişti.

        • 3

          SHOAL adlı Doğa Koruma Örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan leopar sazanı Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio'nun radarına girdi. DiCaprio, 62 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından leopar sazanını tanıttı.

        • 4

          Dicaprio, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

          "Yeniden keşfedildi: Türkiye'deki bir grup balık bilimcisi, Dicle Nehri'nin Türkiye bölümünde, benekli bir balık olan kayıp leopar sazanını buldu. Bu yeniden keşif, tatlı su balıklarının %25'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, küresel olarak tatlı su balıklarının azaldığı dönemde umutları yeşertti.

        • 5

          Leopar sazanı, @rewild ve @shoal_org'un en çok aranan kayıp balıklar listesinde yeniden keşfedilen ikinci tür. İlki olan Batman çuprası, 2021 yılının sonlarında aynı cesur ekip tarafından Türkiye'de bulunmuştu.

        • 6

          Leopar sazanı bir zamanlar Türkiye'nin doğusu, Suriye'nin doğusu, İran ve Irak'ta Dicle-Fırat nehir sisteminde bol miktarda bulunuyordu. Ancak son otuz yılda balıkçılık, kirlilik, habitat tahribatı ve baraj inşaatları bu türün neslini tükenme noktasına getirdi.

        • 7

          Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde doçent olan ve keşif ekibinde yer alan Cüneyt Kaya, "Nesli tükenmenin eşiğine gelmiş bir türün, tüm zorluklara rağmen hâlâ hayatta olduğunu görmek kadar güzel bir duygu yok. Bu yeni bir tür keşfetmekten bile daha heyecan verici çünkü nadir bir türe ikinci bir şans verebileceğimiz anlamına geliyor" diyor."

        • 8

          *Haberin görselleri AA, DHA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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