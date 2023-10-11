Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!

Erzurum'da yürekleri yakan kaza, önceki gün sabah saatlerinde Erzurum'un Dutçu Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada kamyonetin arkasındaki koltukta oturan 4 yaralı işçi, bölgeden geçenler tarafından çıkarılıp, yol kenarına alındı. Araçta iki kişi ile birlikte itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılarak Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Azizoğlu sabaha karşı yaşamını yitirdi.