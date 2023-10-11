Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
Erzurum'da, işçileri taşıyan kamyonetin içerisinde bulunan ve geçirdikleri kazadan ağır yaralı olarak kurtulan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Azizoğlu hastanede yaşamını yitirdi. Azizoğlu'nun, Bayburt Demirözü MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma programını bu yıl kazandığı ve başlayan eğitimi için kente gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi
Erzurum'da yürekleri yakan kaza, önceki gün sabah saatlerinde Erzurum'un Dutçu Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
BİNGÖL'DEN ERZURUM'A YOLA ÇIKTI
Doğal gaz dağıtım şirketinde çalışan 6 işçi ve Bayburt Demirözü MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma programı birinci sınıf öğrencisi Doğukan Azizoğlu, hafta tatili dönüşü, Halil İbrahim Dündar yönetimindeki kamyonetle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'a doğru yola çıktı.
KAMYONET TAKLA ATTI
DHA'da yer alan habere göre kamyonet, Erzurum'a girişte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp yol kenarındaki tek katlı binanın duvarına çarparak durdu.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada kamyonetin arkasındaki koltukta oturan 4 yaralı işçi, bölgeden geçenler tarafından çıkarılıp, yol kenarına alındı. Araçta iki kişi ile birlikte itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılarak Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Azizoğlu sabaha karşı yaşamını yitirdi.
BAYBURT'A GİDİYORMUŞ
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Azizoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Azizoğlu'nun, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'a gelen işçilere eşlik ettiği ve buradan da Bayburt'a gideceği öğrenildi.
İLK DERSİNE GİREMEDİ
Azizoğlu'nun kazada yaşamını yitirmese bu yıl kazandığı okulda ilk derse gireceği öğrenildi. Doğukan Azizoğlu bugün Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Çavuşlar köyünde toprağa verildi.