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        Haberler Gündem Güncel Üniversitelinin üzerine buz kütlesi düştü! | Son dakika haberleri

        Üniversitelinin üzerine buz kütlesi düştü!

        Erzurum'da acı bir olay yaşandı. Kentte bir binanın çatısından üzerine buz kütlesi düşen üniversite öğrencisi Arif Talat Algın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:07
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        Buz kütlesi can aldı!
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        Erzurum'da bir binanın çatısından üzerine buz ve kar kütlesi düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

        İHA'nın haberine göre kentte gece saatlerinde meydana gelen olayda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Arif Talat Algın'ın (22) üzerine bir binanın çatısından buz ve kar kütleleri düştü.

        GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

        Ağır yaralanan Arif Talat Algın, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Algın, bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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        Algın'ın yaşamını yitirmesine neden olan kaza ise anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Hayatını kaybeden öğrenci için bugün okulunda bir tören düzenlendi. Fakülte binasında düzenlenen törenin ardından Algın'ın cenazesi uçakla Bursa'ya gönderildi.

        Törende gencin ailesi, arkadaşları ve hocaları gözyaşına boğuldu.

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        #haberler
        #Erzurum
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