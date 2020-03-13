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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı verildi.

Kararın ardından tüm Türkiye'de farklı şehirlerde yaşayan üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otogarlara akın etti.

Öğrenciler, memleketlerine dönmek için internet siteleri üzerinden otobüs bileti almak istedi. İnternet sitelerinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle bilet alamayan öğrenciler, bu kez otogar ve firmaların yazıhanelerine akın etti. Yazıhaneler önünde büyük yoğunluk meydana geldi.

Bazı otobüs firmaları da talebi karşılayabilmek için ek seferler düzenledi.

Tatili ailesinin yanında dinlenerek geçirmek isteyen öğrenciler, bu sayede virüsten daha iyi korunacaklarına inandıkları için memleketlerine gitmek istediklerini ifade ettiler.