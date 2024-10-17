Üniversiteli kızlara tacize gözaltı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saat 14.30 sıralarında iddiaya göre, B.S ve Y.G isimli üniversiteli iki kız öğrenci kafede otururken, karşı sokakta duran otomobil sürücüsünün kendilerine baktığını fark etti. Sürücünün bakışlarından rahatsız olan B.S ve Y.G kafeden kalkıp, okula doğru yürümeye başladı.

Öğrenciler, araçla yanlarına gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmak istediğini söyleyen İ.T'yi cep telefonuyla kayda aldı.

KAYDA ALININCA ÖZÜR DİLEDİ "YANLIŞ ANLAŞILDIM" DEDİ

#resim#1184687#

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İ.T'nin, kendisini kamera kaydına almaya başlayan öğrencilere, "Çok özür dilerim, yanlış anlaşıldım. Ailem var, yalvarıyorum yapma" dediği görüldü.

Görüntülerin yayılması sonucu harekete geçen Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri çeken kız öğrencilerin ifadesine başvurdu. KIZ ÖĞRENCİLER İFADE VERDİ: "İKİ DEFA ÖNÜMÜZÜ KESECEK ŞEKİLDE YANAŞTI" #resim#1184688# Kız öğrenciler ifadelerinde kafede oturdukları sırada şüphelinin aracıyla karşılarında durduğunu, kendilerine baktığını ve rahatsız oldukları için kafeden ayrılıp üniversiteye doğru yürüdüklerinde ise şüphelinin önlerini iki defa kesecek şekilde yanaştığını ve konuşmaya çalıştığını belirtti. Şüpheli İ.T yakalanarak gözaltına alındı. İ.T'nin emniyetteki işlemleri hala devam ettiği ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.