Üniversiteli Elif'ten 10 gün sonra acı haber! Boş kalan sırasına karanfil bırakıldı

"ÇOK SESSİZ BİR İNSANDI"

Sınıf arkadaşı Fatih Özdemir, Elif Metiner'in sınıfta çok sessiz olduğunu ve kimseyle bir problemi olmadığını belirterek, "Aramızdan ayrılışı beni de derinden üzdü. Düne kadar aramızdaydı, beraber derslere sınavlara giriyorduk. Hayat planı yapıyorduk. 'İleride şunu yapacağız, bunu yapacağız'. Bunların hepsi bir günde, bir anda kazayla son buluyor. Bu çok acı bir şey, tarif edilemez. Ailesi için de öyle, Allah ailesine sabır versin. Hastanede görmüştüm. Elif adına ve ailesi adına çok üzgünüm. Allah sabır versin. Ailesini hastaneye ziyaret gittim. Ben gittiğimde ufak bir iyi haber almıştık aslında kanamanın azaldığına dair. Annesinin yüzü gülüyordu, biz de çok sevinmiştik. Aramıza döneceğinden emindik. Tekrar beraber konuşacağız, onu gördüğümüzde sarılacağız, yani her şeyin eskisi gibi devam edeceğini düşünüyorduk. Bugün de acı haberini aldık" diye konuştu.