Sözel bölümleri neler? sorusu YKS puanını öğrenen ve Türkçe - Edebiyat puanıyla üniversite tercihi yapacak adayların gündeminde. Sözel bölümleri haberimizde.
SÖZEL BÖLÜMLERİ - MESLEKLERİ (2 YILLIK - 4 YILLIK)
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Film Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksek Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarım
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla ilişkiler
Halkla ilişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla ilişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu Ses- Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim ( Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve iletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Sanat tarihi
Sanat ve Kültür Yönetmeni
Sinema ve Dijital medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul)
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilim
Türkçe Öğretmenliği
Yeni Medya (Fakülte)
Yeni Medya (Yüksekokul)
Yeni medya ve gazetecilik
Yeni medya ve iletişim
Zaza dili ve edebiyatı
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