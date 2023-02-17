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Üniversitelerde uygulamalı bölümler ve dersler listesi: Üniversitelerde uygulamalı bölümler ve dersler neler?

Üniversitelerde uygulamalı bölümler ve dersler listesi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilirken, üniversitelerde bahar dönemi itibarıyla uzaktan (online) eğitime geçilmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda okuyan öğrencilerin eğitime yüz yüze devam edeceğine bazı bölümlerin ise uzaktan devam edeceğine vurgu yaparken, hibrit sistemi uygulanacağını belirtti. Yaşanan bu gelişmenin ardından üniversitelerdeki uygulamalı bölümler gündeme geldi. İşte üniversitelerde uygulamalı bölümler ve dersler listesi...

Giriş: 17.02.2023 - 20:29 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak beklenen açıklama geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde hibrit sisteme geçildiğini vurgularken, uygulamalı programlarda eğitimin yüz yüze süreceğini açıkladı.Üniversitelerdeki uygulamalı bölümler ve dersler üniversite öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Üniversitelerde uygulamalı bölümler ve dersler neler?" İşte üniversitelerde uygulamalı bölümler...

  • UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR, HANGİ BÖLÜMLERİ KAPSIYOR?

    Uygulamalı eğitim veren bölümler genelde fiziksel olarak bir aktivitenin uygulandığı ve materyallerin kullanıldığı bölümler için kullanılıyor. Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir.

     

  • Deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.

     

  • UYGULAMALI DERSLER NASIL OLACAK?

    Uygulamalı eğitim, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerde yüz yüze devam edecek. Barınma sıkıntısı olan ya da virüsten dolayı okula gitmekte endişe duyan, şehir dışına memlekete dönen öğrenciler için ise kayıt dondurma imkanı sunulacak. Yüz yüze eğitime başlayan bölümlerde online dersler ya da sınavlar gerçekleşmeyecek.

  • ÜNİVERSİTELERDE HANGİ BÖLÜMLER UYGULAMALI EĞİTİM VERİYOR?

    Üniversitelerde genel olarak Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümler uygulamalı eğitim veriyor. 2022-2023 bahar döneminde uygulamalı eğitim alan öğrenciler yüz yüze eğitimlerine devam edebilecekler.

     

  • ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI?

    Özvar'ın açıklamaları şöyle: 

     

    Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yüksek öğretimle ilgili değerlendirme yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğretimin yüzde 9’una sahip. Bölgede ikametgahı olan ya da eğitim alan öğrenciler yüzde 15’e tekabül ediyor. Büyük afetten etkilenen öğrenci sayısı son derece yüksektir. Depremden etkilenen illerde toplam 47 bin Üniversite personeli bulunmakta.

     

    Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız.

     

    11 ildeki üniversitelerimizin çoğu kampüsümüzde yıkılan binanın olmadığı görülmüştür. Tüm illerde çoğu binamız kullanabilir durumdadır.

    Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ile öğrencilerimizin barınma durumları gibi birçok faktörü bir arada değerlendirerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti.

     

    Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek.

     

    Bahar dönemi üniversite kurumlarının alacağı kararla 20 Şubat tarihinden itibaren başlatılabilecek.

     

    Uygulamalı programlarda eğitim yüz yüze sürecek.

     

    Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler.

     

    Bahar yarıyılına uzaktan eğitimle geçiyoruz. Nisanda yeniden değerlendirme ile, burada yüz yüze eğitim olanaklarının değerlendirileceğini ifade ediyorum.

     

    Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

     

    (Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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