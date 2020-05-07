Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Mart ayında derslerin online şekilde devam edeceğinin duyurulduğu üniversiteler için son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK'ten geldi. İşte üniversitelerin açılması ile ilgili YÖK'ün açıklaması...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, koronavirüs sonrası normalleşme adımlarını açıklarken, üniversitelerin açılacağı tarihi de duyurdu. Erdoğan, "Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecek" dedi.

YÖKTEN ÜNİVERSİTELERİN AÇILACAĞI TARİH İÇİN AÇIKLAMA

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşaması bu şekilde tedrici olarak başlayacaktır" açıklaması yapıldı.