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Üniversiteler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Üniversiteler Nisan'da açılacak mı, online eğitim devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerdeki son durum gündemdeki yerini koruyor. YÖK tarafından yapılan açıklama ile üniversitelerde uzaktan eğitime geçildiği ve KYK yurtlarına depremzedelerin yerleştirildiği açıklandı. Üniversitelerde uzaktan eğitim kararının Nisan ayından yeniden değerlendirileceğini ifade eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte, 2023 Üniversitelerdeki son durum...

Giriş: 23.03.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Üniversitelerde uzaktan eğitime geçilirken depremzedeler KYK yurtlarını yerleştirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar uzaktan eğitim kararının Nisan ayında yeniden gözden geçirileceğinin altını çizmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar'dan üniversitelerdeki son duruma ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? sorusuna ilişkin merak edilen detaylar...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 

    ''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

    Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." ifadelerini kullandı.

  • YÖK BAŞKANI AÇIKLADI

    Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Nisan ayında hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğinin altını çizen Övar şunları aktardı:

    "Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

    Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

  • ÜNİVERSİTELER NİSAN'DA AÇILACAK MI?

    YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" ifadelerini kullanmıştı.

  • DEPREMDEN ETKİLENENLER BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE EĞİTİME DEVAM EDEBİLİR

    Özvar, ayrıca depremden etkilenenlerin eşdeğer başka bir üniversitede yüz yüze öğrenim görebileceğini belirtti.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,

    "Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler." ifadelerini kullandı.

    ÖĞRENCİLER KAYIT DONDURMA YAPABİLİR

    YÖK Başkanı Özvar ayrıca talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulacağını ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmeyeceğini de belirtti. 

  • ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

    Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri, depremden etkilenen vatandaşlar ile öğrencilerin barınma durumları gibi birçok faktör bir arada değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti.

  • ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM UYGULANACAK MI?

    Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek.

    Bahar dönemi üniversite kurumlarının alacağı kararla 20 Şubat tarihinden itibaren başlatıldı. Uygulamalı programlarda eğitim yüz yüze sürecek.

    Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler.

    Bahar yarıyılına uzaktan eğitimle geçiyoruz. Nisanda yeniden değerlendirme ile, burada yüz yüze eğitim olanaklarının değerlendirileceğini ifade ediyorum.

    Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

    (Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

  • UYGULAMALI BÖLÜMLER NELER?

    Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,

    Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,

    Veterinerlik Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerini,

    (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,

    Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

    (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,

    (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

    Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini, kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edilebilecektir.

  • NELER OLMUŞTU?

    YÖK, depremin ardından tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

    YAZ MEVSİMİNE KADAR ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler." sözlerini kullanmıştı.

    ÜNİVERSİTE YURTLARI DEPREMZEDELERE TAHSİS EDİLDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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