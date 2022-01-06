2021-2022 ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerde online eğitime geçilmesi yönünde YÖK tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok ancak bazı üniversiteler kendi içinde hibrit eğitim ya da bir süreliğine online eğitim kararı aldığını duyurdu.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

İTÜ'den online eğitim açıklaması:

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak” dedi.