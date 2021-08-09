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Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor 2021? ÖSYM YKS tercihleri son gün ne zaman? YKS tercih sonuçları

2021 YKS tercihleri tüm hızıyla devam ederken öğrenciler de tercihlerin ne zaman biteceğini ve son günün ne zaman olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi. İşte son YKS tercih günü ve tercih sonuçları tarihi ile ilgili bilgiler...

09.08.2021 - 21:19 | Güncelleme: ABONE OL
Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor 2021? ÖSYM YKS tercihleri son gün ne zaman? YKS tercih sonuçları

Binlerce öğrenci 2021 YKS tercih işlemleri ile ilgili detayları merak ediyor. YKS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Üniversite tercih sonuçları yine AİS üzerinden öğrenilebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih işlemlerinin süresi uzatıldığı için ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağını henüz açıklamadı.

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