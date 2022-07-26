Üniversite tercihleri başlıyor! İşte revaçta olan meslekler

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra geldi tercihlere... Gençleri zorlu bir seçim beklerken biz de her dönem merak edilen sorulara yanıt aradık.

Son zamanlarda revaçta olan meslekler hangileri? Tıp-hukuk-mühendislik gibi alanlar hala itibar görüyor mu? Gençler bölüm seçerken nelere dikkat etmeli? Belki de en önemlisi, bu bir son mu? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Elyesa Koytak tüm bu soruları haberturk.com için yanıtladı...

ZOR SEÇİM

Meslek sosyolojisi alanında çalışmaları bulunan Koytak meslek kavramının modern toplumun çok merkezinde olan bir olgu olduğuna dikkat çekerek "Meslek bir gelir kaynağı ama sadece gelirden ibaret değil. Kişinin aile içi ilişkilerini, toplumdaki konumunu ve statüsünü, günlük hayattaki etkileşimlerini hatta eş seçimini belirleyen çok önemli bir olgu" şeklinde konuştu. Meslek seçiminin çok erken bir yaşta beklenmesinin gençler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ifade eden Elyesa Koytak "18 yaşında hiç kimse meslek dünyası ya da çalışma hayatı ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olamaz. Bunun nedeni maalesef eğitim sisteminin böyle yapılanmış olması" dedi.

ÖN BİLGİ EKSİKLİĞİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR

Son yirmi senedir çok fazla üniversite açıldığını belirten Koytak "Bizim toplumumuz üniversite ile çok geç tanışmış bir toplum. Üniversite eğitimine çok geç ama çok yoğun bir teveccüh oldu. Ancak bu rağbet orta düzeyli iş kollarının itibar kaybetmesine neden oldu" dedi. Koytak "18 yaşında bir genç, ailesiyle birlikte hangi üniversite programına yerleşmesi gerektiğine dair karar verirken ön bilgiden mahrum tercih yapıyor. Sonra da pişmanlıklar, hayal kırıklıkları onu bekliyor" şeklinde konuştu.

HUKUK, AR-GE, BİLİŞİM

Toplumda mesleklerin yerleşik imajlarının olduğunu ifade eden Elyesa Koytak "Tıp bizim toplumumuzda her zaman en yüksek itibara sahip meslek oldu. Mühendislik ve hukuk da öyle. Dolayısıyla bu mesleklere yönelim otomatik bir şekilde içselleşmiş durumda" dedi. Talep gören meslekler konusunda teknolojinin çok belirleyici olduğunu belirten İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Elyesa Koytak, Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması’nın 2020 sonuçlarına göre yükselişte olan ilk üç alanın hukuk, ar-ge ve bilişim-yazılım olduğunu ifade etti.

"KADER DEĞİL"

Üniversite tercihi yapacaklara tavsiyelerde de bulunan Koytak "Herkes için geçerli olduğunu düşündüğüm naçizane tavsiyem istedikleri bölümün akademik kadrosunu incelesinler. Onları bekleyen 4-5 yıllık eğitimde ne kadar doğru hocadan, ne kadar doğru dersleri alacaklarına baksınlar. 'Hangi beklentiye sahip olmalıyım' ve 'Hangi becerilere sahip olacağım' sorularına yanıt arasınlar" dedi. Meslek Sosyolojisi Uzmanı Elyesa Koytak "18 yaşında yapılan bir tercihin kader olmadığını herkesin bilmesi lazım. Merkezi yatay geçiş yoluyla puanlarının tuttuğu başka üniversitelere, bölümlere geçebilirler ya da başka üniversitelerden ders alabilirler, kendilerini geliştirebilirler. Burada bizim müfredat dışı öğrenmeyi geliştirmemiz lazım" şeklinde konuştu. Elyesa Koytak "Üniversite hayatı 4-5 sene süren hayat içerisinde çok kısa bir süre. Nasıl ki bu sene gelecek olan tercih sonucunu kader olarak kabul etmemek gerekiyorsa, bu 4-5 senelik deneyimi de mutlak kabul etmemek gerekiyor. Çünkü hayat çok zengin, üniversiteden sonra birçok mezun farklı kariyerler yapıyor. Önemli olan çalışma hayatına odaklı bir şekilde ilerlemek" dedi.