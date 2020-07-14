Üniversite tercihi yapacaklara tavsiyeler

DHA

Lisans tercihi yapacak öğrencilerin mutlaka başarı sıralamalarına göre tercih yapmaları gerektiğini ifade eden Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Önlisans tercihi yapacak öğrencilerin de sıralamalarına bakabilecekleri gibi puanlarına göre de tercih yapabilirler. Covid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS’de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına da etki edecektir bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar. Örneğin; Y-EA 80.000 olan bir öğrencinin 40.000 ile 120.000 arasında tercih yapmasında fayda bulunmaktadır” dedi.

“BAŞARI SIRALAMASINA DİKKAT”

Başarı sıralaması şartı olan bölümlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Karahancı, “Tıp, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi programların güncellenmiş başarı sıralamalarına dikkat etmek gerekiyor” dedi.

“İSTEMEDİĞİNİZ YERLERİ TERCİH ETMEYİN”

Öğrencilerin tercih edecekleri üniversite ve bölüme karar verme sürecinin önemli olduğuna değinen Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Öğrencilerin açıkta kalmamak ve bir sene daha YKS’ye hazırlanmamak için istemedikleri yerleri tercih etmelerini tavsiye etmiyoruz. Üniversite yolculuğu kişinin hayatının sonuna kadar sürecek bir serüvendir ve bu serüvende taşıdığımız kimlik mezun olduğumuz bölüm ile ilişkilendirilecektir. Bu sebeple çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz, yeteneklerimize ve kişisel özelliklerimize uygun bölümler seçmeliyiz” dedi.

“ÖZEL ŞART VE KOŞULLARA DİKKAT”

ÖSYM kılavuzdaki bölümler için özel şart ve koşullar listesi açıklandığını ifade eden Karahancı, “Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta burasıdır. Bu şartlar bölümden bölüme değişmekle birlikte sağlık şartı, fiziksel özellik şartı, ücret şartı, hazırlık şartı, burs, eğitim verilecek kampüs gibi birçok detayı barındırıyor bu sebeple kılavuzu iyi okumalıyız” dedi.