YKS maratonunda sonuçların açıklanmasıyla beraber milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisi tercih dönemi heyecanını yaşadı. Tercih döneminin de temmuz ayı sonunda tamamlanmasının ardından artık gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca aday, hangi üniversitede eğitim almaya hak kazandığını veya bir üniversiteye yerleşip yerleşmediğini merak ediyor? Peki YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM henüz, üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. Ancak YKS tercih kılavuzunda, üniversite kayıtlarının 19 Ağustos 2019'da başlayacağı ifade ediliyor. Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce ya da hemen sonrasında açıklanması gerekiyor.

SONUÇLAR NEREDE YAYINLANACAK?

Yerleştirme Sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.