Üniversite taban puanları ÖSYM tarafından yayınlandı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih maratonuna girdi. Öğrenciler önlisans ve lisans programlarını en düşük ve en yüksek puanları görebilecek. İşte üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi 2020

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU - 2020 YKS

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."

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Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

Yükseköğretim Programının Türü İlgili Puan Türleri Puan/Başarı Sırası Koşulu Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT En az 150 puan Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için (Devlet Konservatuvarlarının / Konservatuvarların lise devresi mezunlarının Konservatuvarların lisans devresine yerleştirilmesinde merkezî sınav puanı aranmaz.) TYT En az 150 puan* Özel yetenek gerektiren öğretmenlik programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT En düşük 800 bininci (800.000)* Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek içi İlgili puan türünde En az 170 puan

* Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)),engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere TYT puanının 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Öğretmenlik programları için TYT’de en düşük 800 bininci sırada olması gerekmektedir.

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?

Program Türü İlgili Puan Türü Başarı Sırası* Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA En düşük 125 bininci (125.000) Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) SAY En düşük 300 bininci (300.000) Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY En düşük 250 bininci (250.000) Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY En düşük 50 bininci (50.000) Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000) Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY En düşük 100 bininci (100.000) Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY En düşük 80 bininci (80.000)