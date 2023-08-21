YKS tercih sonuçları açıklandı. Kayıt sürecinin ardından ise ek tercih süreci başlayacak. Ek tercih kpntenjanları ve taban puanları ise yeniden tercih yapmak isteyen üniversite adayları tarafından merak ediliyor. 2023 üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...