Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! Cansu: Bir yılım çöp olacak
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde kayıt için yedek listede yer alan ve açılan kontenjanla ismi kazananlar listesinde yayınlan voleybolcu Cansu Karadereli'nin, sevinci 6 saat 15 dakika sürdü. Görevlilerin aynı adı taşıyan öğrenciyi karıştırdığının ortaya çıkması üzerine yeniden aranan Karadereli'yi kayıt yaptıramayacağı bildirildi. Büyük üzüntü yaşayan Cansu Karadereli, "Memurun hatası ile benim üniversite başlamadan hayatım bitti. Bu durumda 1 yılım çöp olacak" dedi
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi görevlileri 12 Eylül'de antrenörlük bölümü için tercih yapan ve spor testi sonrası kayıt için yedekler listesinde 2'nci sırada yer alan Çaykur Rizespor Voleybol takımı sporcusu Cansu Karadereli'yi (18) telefonla arayarak kayıt sildiren bir öğrenci nedeniyle oluşan kontenjanla bölüme yerleştirildiğini bildirdi.
Saat 16.00'da ismi sistemde "kazananlar" arasında yayınlanması üzerine kayıt hazırlığı yapan Karadereli'yi aynı gün saat 22.15'te arayan görevli, hata yapıldığını söyledi. Görevli, kaydını sildiren "Helin" isimli öğrenci ile yedekler listesinde ilk sırada yer alan aynı adı taşıyan öğrencinin karıştırıldığını belirtti, hatanın düzeltilmesi sonucu ilk yedeğin kaydının alındığını, kendisinin kayıt yaptıramayacağını bildirdi. Üniversite okuma sevinci kısa süren Rizeli Cansu Karadereli, büyük üzüntü yaşadı.
"Bu yıl üniversiteye yerleşemediğim için dershaneye başladım. Ancak 12 Eylül'de beni ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden görevli bir memur ve dekan yardımcısı telefonla aradı, kazandığımı, kayıt yaptırıp yaptırmayacağımı, sordular. Ben de 'kayıt yaptıracağım' dedim.
Saat 16.00'da sistemde, beni kazandım diye yayınladılar. Evraklarımı hazırlamaya başladım. Saat 22.15'te memur beni arayarak, kaydını sildiren ile yedeklerdeki ilk sırada yer alan ismin aynı olması nedeniyle hata yapıldığını bildirdi.
Benim kayıt yaptıramayacağımı söyledi. O gece çok kötü oldum. Üniversite görevlileri daha sonra tekrar arayarak hatadan dolayı özür dilediler. Memurun hatası ile benim üniversite başlamadan hayatım bitti. Bu durumda 1 yılım çöp olacak."
"HATANIN FARK EDİLMESİ ÜZERİNE DÜZELTİLDİ"
ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden yapılan açıklamada ise, şu ifadeler yer aldı:
"Kaydını sildiren ile yedeklerde ilk sırada yer alan öğrencilerin isim benzerliğinden kaynaklı tarafımızca yapılan 2´nci yedeğe tanınan kayıt hakkı işlemi, hatanın fark edilmesi üzerine düzeltildi. Kaydını sildiren öğrenci ile açılan kontenjan, yedeklerde ilk sıradaki öğrencinin kaydı alınarak doldurulmuştur."
Voleybol kontenjanından sadece 2 sporcunun kayıt yaptırabildiği ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde, listedeki ilk 2 sıradaki öğrencinin ardından sıralamaya giren diğer öğrenciler ise yedek listede kalıyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü/universite-sevinci-6-saat-15-dakika-surdu-3521379
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