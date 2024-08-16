Üniversite öğrencisinin eğitimi için böbreğini satmak istediği iddiasına yalanlama

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "CİMER'e başvuran üniversite öğrencisinin eğitimi için böbreğini satmak istediği" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucu, bahse konu şahsın İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde tam burslu öğrenci olduğu, bir kamu görevlisi ile ev arkadaşlığı yaptığı ve tatil dönemlerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın aile fertleri, çocuklarını maddi olarak desteklediklerini, finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşatmadıklarını beyan etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."