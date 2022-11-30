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Üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'da arkadaşının yanına gelen 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı hayatını kaybetmişti. Pınarcı'nın ölüm nedeni ise uyuşturucu madde intoksikasyonu olarak ifade edilmişti. Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen otopsi raporuna yer verildi. Raporda, "Kişinin ölümünün çoklu uyutucu ve uyuşturucu maddenin intoksikasyonu sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu" şeklinde ifadelere yer verildi. Çağla Alara Pınarcı'nın ölümüne sebep üçüncü bir kişiye atfedilebilir bir kusur tespit edilemediği ve buna ilişkin herhangi bir şikayette bulunulmadığı belirtildi

Giriş: 30.11.2022 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı - Güncel haberler
Çağla'nın şüpheli ölümüne takipsizlik
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DHA

Tatil için geldiği İstanbul'da parkta fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı (24)'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Pınarcı'nın ölüm nedeninin kullanmış olduğu uyuşturucu madde intoksikasyonu olduğu ifade edilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.


Hatay'da ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile 16 Temmuz 2022 tarihinde Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a geldi. Pınarcı ve erkek arkadaşı, 17 Temmuz'da Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'a konsere gitti. Pınarcı, konserde bir anda fenalaşıp kendisini yere bıraktı. Arkadaşı Mehmet Ö.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Alara Pınarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Pınarcı, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verilmişti. Erkek arkadaşı ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

ATK RAPORUNDA ÖLÜM NEDENİ UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen otopsi raporuna yer verildi. Raporda, "Kişinin ölümünün çoklu uyutucu ve uyuşturucu maddenin intoksikasyonu sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu" şeklinde ifadelere yer verildi. Çağla Alara Pınarcı'nın ölümüne sebep üçüncü bir kişiye atfedilebilir bir kusur tespit edilemediği ve buna ilişkin herhangi bir şikayette bulunulmadığı belirtildi.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Genç kızın ölüm nedeninin kullanmış olduğu uyuşturucu madde intoksikasyonu olduğu ifade edilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolunun açık olduğu da ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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