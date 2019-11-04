Öğretim görevlisi gözaltına alındı

Enis Yıldırım'ın haberine göre Gümüşhane Üniversitesi'nde öğretim görevlisi koca A.T., gece alkol aldıktan sonra eve geldi. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olan N.A.T., sarhoş olduğu gerekçesiyle kocasını eve almak istemedi.

Bir süre lojmanlardaki evinin kapısında bekleyen A.T. evin kapısını yumruklayıp taşkınlık yapınca, N.A.T. kapıyı açmak zorunda kaldı. Eve giren A.T. ile eşi N.A.T. arasında tartışma çıktı.

Evde bulunan kayınvalide M.A. araya girip tartışmanın büyümesini engellemek istedi. Kızına şiddet uygulayan damadı tutmak isteyen kayinvalide M.A., dengesini kaybederek düştü ve kafasını masaya çarptı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A. kafa travması şüphesiyle tedavi altına alındı. A.T. ise polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kayınvalide M.A. damadından şikayetçi oldu.