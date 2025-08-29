Habertürk
        Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için de üniversite kayıt takvimini duyurdu. Üniversitelere yerleşmek isteyenler belirlenen tarihlerde üniversite kayıtlarını yapmak zorunda. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        Giriş: 29.08.2025 - 13:56 Güncelleme: 29.08.2025 - 13:56
        • 1

          YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıtlarına çevrildi. Bilgisayar ortamında yapılan değerlendirme sürecinin ardından üniversite tercih sonuçları açıklandı. Sırada üniversite kayıt maratonu yer alıyor. Kayıt için gerekli belgeler ile beraber başvurular e-Kayıt olarak yada bireysel olarak gerçekleşecek. İşte üniversite kayıt tarihi ve sürece dair bilgiler

        • 2

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

          Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2025 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

        • 3

          KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

          Üniversite kayıt sürecinde öğrencilerden bazı belgeler istenecek. Genel olarak şu evrakların hazır bulundurulması tavsiye ediliyor:

          Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi

          Kimlik kartı fotokopisi

          Vesikalık fotoğraf

          Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

          Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme dekontu (devlet veya vakıf üniversitesine göre değişebilir)

          (E-Devlet üzerinden yapılan kayıtlar için çoğu belge otomatik sistem tarafından doğrulandığı için yüz yüze evrak teslimine gerek kalmayabilir.)

