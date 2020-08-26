Üniversite kayıtları ile ilgili detaylar, bu sene ilk kez üniversiteye gidecek öğrencilerin yakın markajında. Üniversite kayıt tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı YKS kılavuzunda yer alıyor. Peki üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversiteye kaydolacak adaylar, yerleştikleri üniversite ve fakültenin resmi internet sitesi üzerinden kayıt için gerekli belgeleri öğrenebilir. Ancak genel olarak üniversiteye kayıt için gerekli belgeler şöyle sıralanabilir:

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.),

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? 2020

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar önce internetten ön kayıt işlemini yapacak. Elektronik kayıtlar 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Kayıt işlemleri de 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.