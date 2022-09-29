190 bin üniversite hastanesi çalışanı bu haklardan niye yararlanamıyor?

Üniversite hastanelerinde çalışanlar dertli. 3. basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu bu kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar, sorunlarının çözülmesini bekliyor. Türk Sağlık - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Üniversite hastanelerinde çalışanların sorunları arasında atama ve yer değiştirme hakkından mahrum edilmeleri, aşırı iş yükü altında çalışmak zorunda kalmaları var. Taban ve teşvik ödemelerinin revize edilmemesi yüzünden ödemelerin çok düşük kalması da çalışanların çözüm bekleyen sorunları arasında Bu durum eczacı, psikolog, diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni vb. sağlık çalışanlarını mağdur ediyor” diyerek devam ediyor;
TAHAMMÜL SINIRIMIZ ZORLANIYOR
“Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanları uzun süre bekleten ve 15 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanan ek ödeme düzenlemesi ne yazık ki beklentileri karşılamaktan çok uzak kaldı. Ödemelerde, çalışanlar arasında oluşturulan uçurumlar, bazı çalışanların yok sayılması ve aldıkları performansın gerisinde ücrete mahkum edilmeleri kabul edilemez. Taban ve teşvik ödemelerinin bir ay önce ödenen performans ücretinden daha az olması bazı çalışanların yeni düzenlemeyle gelirinin düşmesi tahammül sınırlarımızı zorlamıştır. Bu ödemelerin mutlaka yeniden revize edilmesi gereklidir.”
AŞIRI İŞ YÜKÜ VAR
190 bine yakın personelin görev yaptığı üniversite hastanelerinde bir diğer önemli sorunun istihdam yetersizliği nedeniyle oluşan aşırı iş yükü olduğu belirtiliyor. Bu noktada üniversite hastaneleri için planlı bir istihdam programının hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
ÜNİVERSİTE HASTANESİ İLE DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARININ FARKI
Atama ve Yer Değiştirme
*Kamuda her üniversite, YÖK’e bağlı olsa da farklı ve bağımsız bir kurum olarak değerlendiriliyor. Bu noktada bir üniversite hastanesinde görevli çalışanın başka bir üniversiteye veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastaneye atama (tayin) hakkı yok. Bu hak eş durumu ve sağlık gibi mazeret tayini konularında da verilmiyor.
*Üniversite hastanelerinde çalışanlar Başka bir üniversite veya Sağlık Bakanlığı’ndaki aynı kadrodaki meslektaşıyla yer değiştirme de (becayiş) yapamıyor.
*Atamaların kabul edilmesi için üniversitelerin muvafakat vermesi gerekiyor. Bu talep personel eksikliği bahanesiyle reddediliyor. Buna karşın Sağlık Bakanlığı’nda tayin dönemleri bulunuyor. İstenen yerin uygunluğu halinde başvuru şartlarını taşıyan herkesin tayini yapılıyor. Eş durumu ve sağlık gibi mazeret tayinlerinde şartlar daha kolay sunuluyor.
Disiplin Kurulları
Çalışanlarla ilgili açılan soruşturmalarda, Sağlık Bakanlığı’nda görevli personelle ilgili yürütülen disiplin süreçlerine üyesi olduğu sendika temsilcisi, çalışan adına dahil olup toplantılarda savunma yapabiliyor. Buna karşın üniversitelerde buna izin verilmiyor.
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