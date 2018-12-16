Union St Gilloise: 1 - Wilrijk: 1 (Maç sona erdi)

Belçika 1.Lig B Kapanış maçında Union St Gilloise ile Wilrijk karşılaştı.Mücadelenin 21. dakikasında Union St Gilloise Mathias Fixelles ile skoru 1-0 yaptı. İlk yarıyı Union St Gilloise 1-0 önde bitirdi. 49. dakikada Wilrijk oyuncusu Carlos David Moreno maçı 1-1 yapan golü attı.Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.466 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 2.90 oran kazandı.Union St Gilloise takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk Wilrijk ise bu süreçte 3 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 1 kez yenildi.