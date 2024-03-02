Union Saint-Gilloise liginde kazandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde konuk olduğu Oud-Heverlee Leuven'i 2-0 yendi.
Den Dreef Stadı'nda oynanan 28. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, 28. dakikada Ross Sykes ve 74. dakikada Casper Terho'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla puanını 68 yapan Union Saint-Gilloise, ligde normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'a konuk olacak.