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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? FB maçı muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Union Saint- Gilloise deplasmanına konuk oluyor. Aldığı başarılı sonuçlarla UEFA Konferans Ligi grup aşamasını lider tamamlayan sarı- lacivertliler, zorlu maç öncesinde galip gelerek skor avantajını elde etmek istiyor. Peki, Saint- Gilloise- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:13
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        • 1

          Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Peki, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

        • 2

          SAİNT- GİLLOİSE- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Saint- Gilloise- Fenerbahçe maçı 7 Mart Perşembe (bugün) TSİ saat 23.00'de başlayacak.

          Zorlu müsabaka dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.

        • 3

          SAİNT- GİLLOİSE- FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Saint- Gilloise: A. Moris, Sykes, Burgess, Machida, Terho, Rasmussen, Sadiki, Puertas, Montes, Eckert, Amoura

          Fenerbahçe: Livakovic, Osayi- Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi

        • 4

          FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK

          Fenerbahçe, özellikle Trendyol Süper Lig’de zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanıyor.

          Sarı lacivertlilerde yoğun maç trafiği öncesi iki sakat oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

          UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.

        • 5

          KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI

          Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.

          Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.

          Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.

          Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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