Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

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STAT: Lotto Park

HAKEM: Joao Pinheiro

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

20' Batshuayi

Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas, Nilsson

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu şöyle: "Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai." REKLAM -NOTLAR- Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Konferans Ligi elemelerinden başladı. Sarı-lacivertliler 2. turda Zimbru, 3. turda Maribor ve play-off turunda da Twente’yi eleyerek gruplara kaldı. Kanarya; H Grubu’nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele ederken 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde 11 gol gören sarı-lacivertliler, 12 puanla gruptan lider olarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardı.

* Avrupa kupalarında 267. maç Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 266 kez boy gösterdi. Bu süreçte 105 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü. * Konferans Ligi’nde 15. maç Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde 15. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 38 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

* Belçika takımları ile 9. kez Union SG ile ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 8 müsabakaya çıktı. Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi’nde toplam 6 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, Royal Antwerp ile de 2 kez Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaştı. Kanarya söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. * Union SG, Belçika’da lider Belçika Ligi’nde 28 maça çıkan Union Saint-Gilloise, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde son 22 maçta yenilmeyen sarı-lacivertliler, 61 gol atarken, kalesinde de 29 gol gördü. * Belçika ekibi, Avrupa Ligi’nden geldi Avrupa kupalarında sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayan Union SG, Lugano'yu eleyerek gruplara kaldı. E Grubu’nda Liverpool, Toulouse ve LASK ile mücadele eden Belçika ekibi, grupta 8 puan toplayarak 3. oldu ve Avrupa Konferans Ligi’ne kaldı. Bu organizasyonda da son 16 play-off turunda Eintracht Frankfurt ile eşleşen Union, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. * En golcü isim Michy Batshuayi Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu sezon en golcü ismi 5 golle Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi oldu. Takımın tüm kulvarlarda en golcü (22) ismi olan Bosna Hersekli Edin Dzeko, bu organizasyonda 4 gollük katkı sağlarken, Sırp futbolcu Dusan Tadic ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci de 4’er gol kaydetti.