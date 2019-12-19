Unifree'de 2020 hedefi 900 milyon euro

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Türkiye’nin en büyük altyapı projesi olarak tanımlanan İstanbul Havalimanı’nda 56 bin metrekarelik perakende satış alanında hizmet üreten Unifree, kiraladığı geniş alana yüzde 75’i yerli firmalar kanalıyla gerçekleştirilen 1,2 milyar TL yatırıma imza attı.

Pasaport sonrası dünyanın en büyük gümrüksüz alışveriş alanına sahip ve yüzde 65’i Türk olan 102 alt işletme ile birlikte 133 yerli ve yabancı mağazayla faaliyet gösteren Unifree, 2019’u yüzde 35’lik büyüme ile kapatırken 2020 için 900 milyon Euro ciro hedefi koydu.

Unifree CEO’su ve İcra Kurlu Başkanı Ali Şenher, “İstanbul Havalimanının tüm paydaşlarına ve İGA’ya ilk günden bu yana inandık ve bu inancımızı boşa çıkarmadılar. Havalimanın oturmasıyla birlikte yolcular alıştı. İGA her geçen gün yeni bir havayolu ile anlaşma yapıyor. Uçuş rotalarının tam ortasında kalmasıyla İstanbul Havalimanı 2022’den itibaren çok daha önemli bir uçuş hub’ı olacak.” dedi.

MİLLETLERE GÖRE HARCAMA ALIŞKANLIKLARI

Unifree Duty Free’deki alışveriş özelliklerinin milletlere göre dağılımını yapan Şenher, “2019 yılında hizmet verdiğimiz toplam 7 milyon müşterinin yüzde 25’i Türk, yüzde 75’i yabancı yolculardan oluşuyor. Toplam cironun ise yüzde 82’si gidiş, yüzde 18’si ise geliş mağazalarında meydana geliyor. Gidiş mağazalarındaki satışın yüzde 25’i ile geliş mağazalarındaki satışın yüzde 60’ı Türklere yapılıyor. Türkler’den sonra işlem bazında en fazla alışverişi Çinliler yapsa da, kişi başı harcamalarda Çinli vatandaşların, Türkler’e göre 2 katı harcama yaparak öne çıktığını görüyoruz. Çinliler’i ise sırasıyla Ruslar, Almanlar, Ukraynalılar, İranlılar, Iraklılar, Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler ve diğer Ortadoğu ülkelerinin vatandaşları takip ediyor. Alışveriş alışkanlıklarına baktığımızda; Çinli yolcular cilt bakımı ve parfüm, Almanlar tütün, Ukraynalılar, Ruslar, Irak ve İranlılar ise ağırlıklı olarak parfüm tercih etmekteler” dedi.

En çok toplam satış yapılan kategori liderinin ‘parfüm-kozmetik-cilt bakımı’ olduğunu söyleyen Şenher, bunu sırasıyla ‘aksesuar ve tekstil’ ile ‘yerli ürünler-gıda & çikolata’nın takip ettiğini kaydetti.

Dünya genelinde duty free mağazalarının 7/24 açık olması nedeniyle diğer mağazalara göre 3-4 kat fazla satış yapmalarının söz konusu olduğunu söyleyen Şenher, "Aynısını İstanbul’da da yaşıyoruz. Fakat Unifree’deki lüks markalarda yapılan satışlar, iç piyasa ve AVM’lerde yapılan satışların payından almıyor. Farklı bir müşteri kitlesi var. Hatta sadece İstanbul Havalimanı’ndaki gümrüksüz satış alanımızdan alışveriş yapmak için İstanbul’a gelen Ortadoğulu vatandaşların olduğunu biliyoruz” dedi.

2018 yılına göre satışları ortalama yüzde 44 artırdıklarını ve 2019’u yüzde 35 büyüme ile kapadıklarını belirten Şenher, önümüzdeki yıl için ciro hedeflerinin 900 milyon Euro olduğunu söyledi. Bu başarıyı özverili şekilde çalışan insan kaynağı ve teknolojiye yaptıkları yatırım ile elde ettiklerini ifade eden Şenher, “Personelimiz hiç şüphesiz ki bizim en değerli varlığımız. Tüm çalışanlarımızı her konuda destekliyor ve gelişmelerine yardımcı oluyoruz. Bir çok dilde verdiğimiz eğitim programlarının yanı sıra üniversitelerle geliştirdiğimiz özel işbirliklerimiz var. Sayıları alt işletmelerimizle birlikte 4 bini bulan personel sayımızı da zaman içinde artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.