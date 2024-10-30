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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe ÜNİFEB Mezunlar Derneği Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı! - Fenerbahçe Haberleri

        ÜNİFEB Mezunlar Derneği Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı!

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Konseri ile coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:05
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        ÜNİFEB Mezunlar Derneği Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı!
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        29 Ekim Salı akşamı, İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü - Gazenfer Özcan Sahnesi, Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Konseri, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak amacıyla Fenerbahçe camiasını ve sanatseverleri bir araya getirdi.

        Cumhuriyet coşkusunun doruklarda hissedildiği etkinliğe; Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri Mehmet Levent Hataylı ve Çağlar Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Belgü, Cenk Öztanık ve Eren Ali Dişli, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, ÜNİFEB Mezunlar Derneği ve 1907 ÜNİFEB üyeleri katılım sağladı.

        Gece başlangıcında söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Belgü ‘‘Camia olarak bizler, Cumhuriyet’in ve onun temellerinin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle, Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kuruluşundan bugünlere gelişine şahit olduğum 1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği’ne bu anlamlı gece için teşekkür ediyor, en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.’’ dedi.

        ÜNİFEB Mezunlar Derneği Başkanı Atilla Çevik, gecenin açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu özel günde, Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerlerini ve ülkemizin aydınlık geleceğini koruma yolundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Sanatın birleştirici gücüyle hep birlikte, Cumhuriyet coşkusunu yüreklerimizde yaşatıyoruz.”

        Yoğun ilgi gören gecede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Devlet Opera ve Balesi’nin değerli sanatçıları Dilruba Bilgi (Soprano), Ufuk Toker (Tenor), İris Şentürker (Piyano), Verda Gül (Viyola), Bora Gökay (Keman), Gözde Öcal (Viyolonsel) ve Hakan Güven (Keman) sahne alarak seslendirdikleri Cumhuriyet dönemi eserleri ile konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

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