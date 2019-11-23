23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapı Kredi'nin yüzde 50 hissesine sahip olan İtalyan UniCredit, Reuters'ın 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, bu yılın başından beri süren görüşmelerin ardından riskini düşürmek için bankadaki tüm hisselerini satarak Türkiye'den çıkmak için anlaşma yaptı.
Yüzde 18,1 Borsa İstanbul'da işlem gören Yapı Kredi'nin kalan kısmını kontrol eden Koç Finansal Hizmetler (KFS),Koç Grubu ve UniCredit tarafından eşit oranlı bir ortaklık. Reuters'e konuşan iki kaynak, UniCredit'in ortaklıktaki hisselerininin tamamını Koç Grubu'na satmak için anlaşmaya vardığını iddia etti.
Reuters haberinde UniCredit'in anlaşma detaylarını 3 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek strateji sunumunda açıklayabileceği de ifade edildi.
Milano merkezli İtalyan bankası, 2002 yılında Koç Holding ile anlaşarak Yapı Kredi'ye yatırım yapmış ve Türkiye finansal hizmetler endüstrisindeki ilk yabancı ortaklık hayata geçmişti.
2016 yılında UniCredit'in başına geçen Jean Pierre Mustier'in bir süredir diğer bankalardaki çeşitli ortaklıklarından çıktığı biliniyor. 7 Kasım'da yapılan çeyreklik raporun sunumunda Mustier, UniCredit'in tüm ülke ve sektörlerdeki sermaye dağılımının sürekli olarak gözden geçirileceğini söylemişti.
Şirket bu doğrultuda son olarak Mediobanco'daki yüzde 8.4 ve Finecobank'taki yüzde 17 hissesini satmıştı. Aralık ayı itibarıyla UniCredit'in hiçbir ortak girişimde yatırımının olmayacağı ifade ediliyor.
Anlaşma gerçekleştiği takdirde Koç Holding, Türkiye'nin en büyük 3. bankası olan ve Reuters haberine göre 3.7 milyar dolar piyasa değeri olan Yapı Kredi'nin çoğunluk hissesini ele almış olacak.
UniCredit ve Koç Holding henüz bir açıklamada bulunmadı.
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