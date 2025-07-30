UniChallenge Tech Başvuruları Açıldı

UniChallenge Tech, Mühendislik, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi teknik bölümlerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlarına yönelik dijital pazarlama eğitimleri sunuyor.

Katılımcılar, iki hafta boyunca alanında uzman eğitmenlerden dersler alacak ve Ana Sponsor Versuni'nin vereceği brief üzerine projeler geliştirecekler. Bu yıl, Portuma ve TalentPoolTR Destek Sponsoru olarak programa destek verecek.

REKLAM advertisement1

2015 yılında başlayan UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nın bir uzantısı olarak ilk kez 2019 yılında düzenlenen UniChallenge Tech, genç yetenekleri dijital pazarlama dünyasıyla buluşturmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz 6 yılda 600'ü aşkın başvuru alan program, 58 şehir ve 130 üniversiteye yayıldı. Programa katılmaya hak kazanan 264 öğrencinin 153'ü İstanbul dışından başvuran öğrencilerden oluştu. Kamp sonrası yapılan değerlendirmelere göre, eğitimi tamamlayan mezunların yüzde 66'sı staj veya işe başlama yoluyla sektöre katılarak önemli bir başarıya imza attı.