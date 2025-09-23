UniChallenge Tech, 7. kez gerçekleşti
IAB tarafından düzenlenen ve bu yıl Versuni ana sponsorluğunda, Portuma ile TalentPoolTR'nin destekleriyle hayata geçirilen UniChallenge Tech Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, 8-19 Eylül 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi
Dijital pazarlama iletişimi sektörüne genç yetenekler kazandırmayı amaçlayan program, bu yıl “Seni Tech Geçiyoruz” sloganıyla yedinci kez düzenlendi. Tanıtım çalışmaları FCB Artgroup tarafından hazırlandı. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlarının katılımına açık olan kampa, 15 şehirden ve 32 üniversiteden gelen toplam 36 genç katıldı. Mühendislik, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik ve matematik gibi analitik ve teknoloji odaklı disiplinlerden gelen katılımcılar iki hafta boyunca dijital dünyayı yakından tanıma fırsatı buldu.
Eğitim süresince öğrencilerin sektör profesyonellerinden dersler aldı, ajans ve reklamverenlerin başarı hikâyelerini dinledi, küresel trendlerin pazarlamaya etkilerini keşfettiği belirtildi. Ayrıca grup projeleri üzerinde çalışarak ekip sunumları hazırladılar. Final değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren ekipler, IAB üyesi firmalarda birer aylık staj hakkı kazandı.
Dereceye giren ekipler şu şekilde açıklandı:
Birinci: GRUP4
Fatma Akbulut - İstanbul Üniversitesi
Hilal Altuntaş - Medipol Üniversitesi
Mustafa Gökmen - Kadir Has Üniversitesi
Zeynep Sare Evcil - OSTİM Teknik Üniversitesi
İkinci: GRUP9
Dilara Uz - Kocaeli Üniversitesi
Dilruba Taşkara - Akdeniz Üniversitesi
Faik Duran - Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kader Hızarcı - Düzce Üniversitesi
Üçüncü: GRUP2
Esma Doğan - Erciyes Üniversitesi
Utku Berkay Hatipoğlu - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Zeynep Arslan - Özyeğin Üniversitesi
Zeynep Beyza Fenerci - İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Katılımcılar da deneyimlerini şu sözlerle aktardı:
Dilara Uz, Kocaeli Üniversitesi: “UniChallenge benim için hem öğrenme hem de keşfetme fırsatıydı. Farklı üniversitelerden insanlarla bir araya gelmek, takım çalışmasıyla gerçek bir problem üzerinde çözüm üretmek inanılmaz keyifliydi. Hem fikirlerimi paylaşabildim hem de başkalarının bakış açılarını görmekten çok şey öğrendim. Süreç boyunca hem eğlendik hem de sınırlarımızı zorladık; yeni bağlantılar kurmak ve yaratıcı düşünme becerilerimi geliştirmek en değerli kazanımlarım oldu.”
Yağmur Şevval Arıkan, İstanbul Üniversitesi: “Ben Unichallenge’ı sadece bir eğitim programı olarak görmüyorum. Bence bu, öğrencilerin ve yeni mezunların kendilerini tanıması için büyük bir fırsat. Hem ilgi alanlarınızı keşfetmenizi sağlıyor hem de sizi profesyonel hayata hazırlıyor. Kısacası, bu yolculukta bana yön gösteren bir pusula gibi oldu.”
Yusuf Eker, Haliç Üniversitesi: “UniChalenge halihazırda eğitim gören öğrencilerin başka bir yerde belki alamayacağı, Dijital Pazarlama alanına yönelik, alanında uzman eğitmenlerden eğitim almasını sağlıyor. Düzenleyenler ve katkı sağlayanlara teşekkür ederim.”
2019’dan bu yana teknoloji ve veri odaklı disiplinlerden gelen pazarlama aklına sahip genç yetenekler yetiştirmek amacıyla düzenlenen UniChallenge Tech’e bugüne dek 44 şehir ve 101 üniversiteden 747 başvuru geldi. Programın mezun sayısı 300’e ulaştı. Mezunlarla yapılan değerlendirmeler, katılımcıların %66’sının staj veya iş imkânı yoluyla sektöre adım attığını ortaya koydu.