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        Haberler Dünya UNICEF: Sünnet edilen kadın sayısı 230 milyonu aştı

        UNICEF: Sünnet edilen kadın sayısı 230 milyonu aştı

        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sünnetiyle ilgili rapor yayımlayan UNICEF, kadın sayısının 8 yılda yüzde 15 arttığını bildirdi. Yetkililer, kadın sünnetini ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmaların yavaş ilerlediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:59
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        UNICEF: Sünnet edilen kadın sayısı 6 yılda arttı
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        Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund-UNICEF), Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sünnetiyle ilgili bir rapor yayımladı.

        Raporda, 230 milyondan fazla kadının ve kız çocuğunun farklı yöntemlerle sünnet edildiği ortaya kondu. Bu kişilerden çoğunun Afrika'da bulunduğu ifade edildi. 2016'da yürütülen çalışmada sayının 200 milyon olduğu hatırlatıldı.

        Veriler, sünnet edilen kişilerden yaklaşık 144 milyonunun Afrika'da yaşadığını gösterdi. Bu sayı Asya'da 80 milyon, Ortadoğu'da 6 milyonu buldu.

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        Bu uygulamanın en çok görüldüğü ülke, 15-49 yaşındaki kadınların yüzde 99'unun sünnet edildiği Somali oldu. Burkina Faso'da sünnet edilen 15-49 yaşındaki kadınların oranının 30 yılda yüzde 80'den yüzde 30'a düştüğü belirlendi.

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        Sünnet edilen kadınların yüzdesinin düştüğünü belirten yetkililer, bu uygulamayı ortadan kaldırmak için yapılan çalışmaların yavaş ilerlediği konusunda uyardı.

        "ENDİŞE VERİCİ"

        Rapora göre Birleşmiş Milletler'in, kadın sünnetini 2030'a kadar bütün dünyada ortadan kaldırma hedefi başarısız olabilir.

        UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Daha fazla kız çocuğunun bu uygulamaya genç yaşlarda maruz kaldığını görüyoruz. Bu eğilim endişe verici. Çoğu kız çocuğu 5 yaşından önce sünnet ediliyor. Bu durum müdahale etme şansını azaltıyor" diye konuştu.

        Kadın sünneti dini, kültürel ve toplumsal nedenlerle dünya genelinde farklı din ve toplumların mensuplarınca uygulanıyor.

        Kan kaybına yol açan kadın sünneti, beraberinde ölüm de getirebiliyor. Kadınlar uzun vadede idrar yolu enfeksiyonu, regl sorunları, doğum komplikasyonları, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıklardan mustarip olabiliyor. Sünnet, kadınların cinsellikten aldığı hazzı da engelleyebiliyor.

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        #UNICEF
        #Dünya Kadınlar Günü
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