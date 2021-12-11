75'inci yıl kutlandı

UNICEF 75'inci kuruluş yıldönümünü 'İklim Değişikliği ve Çocuklar' konulu bir fotoğraf sergisi ile kutladı. UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis'in ev sahipliğinde Ankara Cer Modern Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına 200'e yakın katılımcının ve Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Petek Aşkar'ın yanı sıra hükümet temsilcileri, sivil toplum üyeleri, yabancı misyon temsilcileri, bağışçılar, Birleşmiş Milletler ve UNICEF çalışanları, medya mensupları, çocuklar ve gençler katıldı.
UNICEF, çalıştığı 190 ülkede 75'inci kuruluş yıldönümü için çeşitli etkinlikler gerçekleştirirken, Türkiye'de de bu anlamlı yıldönümünde yaptığı konuşmada UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis; "Bugün UNICEF'in 75'inci yılını kutladığımız çok özel bir gün. UNICEF 75 yıl önce dünyanın II. Dünya Savaşı'nın ardından toparlanmaya çalıştığı kriz döneminde faaliyetlerine başladı. Ortaklarımız ve donörlerimizle beraber çocukların sağlık, eğitim, ve koruma haklarının gerçekleştirilebilmesi için büyük çabalar içinde olduk. Yaşadığımız büyük iklim krizi şimdiye kadar kaydetmiş olduğumuz ilerlemeyi tehdit ediyor. Bu nedenle 100 milyon çocuğun daha yoksulluğun etkisi altına girdiği tahmin edilmedikte. Yaklaşık 1 milyar çocuk iklim değişikliğinin en yüksek riskli etkilerine maruz kalacak ülkelerde yaşamakta. Yaygın sosyo-ekonomik zorlukların ve artan eşitsizliklerin olduğunu görmekteyiz. Bu durum herkesi etkilemekle beraber, en kırılgan çocukları en ağır şekilde etkisi altına almakta. İşte tam da bu sebeplerden ötürü bugün UNICEF'in misyonunu, acil eylem için yenilenmiş ortak taahhüdünü ve kararlılığını hep beraber kutluyoruz" dedi.
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