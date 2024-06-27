Aranan genç barajda bulundu
Bursa'da iki gündür aranan 30 yaşındaki Emrah Ulucan'ın cansız bedenine ulaşıldı
- 1
Bursa'da iki gündür kayıp olan Emrah Ulucan’ın (30), Kestel ilçesi Babasultan barajında cansız bedeni bulundu.
- 2
Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri baraj çevresinde araştırma yaparken, baraj kapaklarının bulunduğu su dolu alanda cansız insan bedeni bulundu. Olay yerine polis dalgıç ekibi sevk edildi.
- 3
AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Haberi alan gencin yakınları olay yerine geldi. Emrah Ulucan’ın cenazesini gören ailesi ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Ulucan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
-
- 4
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulucan'ın 2 gün önce ticari taksiyle baraj kenarına gelip taksiden indiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
- 5