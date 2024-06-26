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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında - Son Dakika Haberleri | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 26.06.2024 - 22:28
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze’deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail’in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye’nin İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Lübnan’ın yanında olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail’e “artık yeter” demesi gerektiğini de belirtti.

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