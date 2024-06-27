Ahmet Selim Kul yazdı: Hedef 1: Tamamlandı!

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Çok mutluyuz çok. Çok mutlu olmamızın sebebi sadece gruptan çıkmak, maç kazanmak değil. Turnuvanın en genç ikinci takımı olarak turnuva öncesi ilk hedefimize ulaşırken bu çok büyük potansiyeli olan futbolcuların, güzel çocukların, iyi karakterlerin bize yaşatabileceklerini hayal etmek dahi çok mutlu ediyor bizi.

O yüzden desteğe devam. Maçta eksiklerimiz vardı, hatalarımız vardı ama yine yetenek ve yürekle beraberliğin yettiği yerde kazanarak son 16’ya çıktık. Avusturya maçı Çekler ile yaptığımız maçtan da çok daha zor olacak. Ama futbolcularımıza güveniyoruz. Bu güvenle aklımıza gelen başka başka şeyler de var ama şimdilik sadece Avusturya maçını kazanmaya odaklı kalalım biz. Tebrikler Montella ve ekibi, tebrikler çocuklar, tebrikler tüm emeği geçenler!