Ünal Silver kimdir, neden vefat etti ve kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu Ünal Silver'in hayat hikayesi
Ünlü oyuncu Ünal Silver'den acı haber... Şimdiye dek birçok dizi ve filmde rol alan 75 yaşındaki oyuncu, hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi altında olan Silver'ın vefatı ile ilgili bağlı bulunduğu ajanstan resmi açıklama geldi. İşte, konuyla ilgili detaylar...
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Sanat dünyası Ünal Silver'den gelen acı haberle sarsıldı. Hokkabaz, Beni Unutma, ve Dedemin İnsanları filmlerinin yanı sıra Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kuzey Güney ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok rol almış olan Silver, yaşamını yitirdi. Vefat nedeni henüz açıklanmayan Ünal Silver'in hayat hikayesini bir araya getirdik...
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ÜNAL SİLVER KİMDİR?
Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolüne hayat verdi.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.
2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.
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Usta oyuncunun rol aldığı dizi filmler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor.
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Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.
Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak'la sahneye çıkmıştı.