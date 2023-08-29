Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Ünal Silver kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu Ünal Silver'in hastalığı neydi?

        Ünal Silver kimdir, neden vefat etti ve kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu Ünal Silver'in hayat hikayesi

        Ünlü oyuncu Ünal Silver'den acı haber... Şimdiye dek birçok dizi ve filmde rol alan 75 yaşındaki oyuncu, hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi altında olan Silver'ın vefatı ile ilgili bağlı bulunduğu ajanstan resmi açıklama geldi. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 16:48 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sanat dünyası Ünal Silver'den gelen acı haberle sarsıldı. Hokkabaz, Beni Unutma, ve Dedemin İnsanları filmlerinin yanı sıra Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kuzey Güney ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok rol almış olan Silver, yaşamını yitirdi. Vefat nedeni henüz açıklanmayan Ünal Silver'in hayat hikayesini bir araya getirdik...

        • 2

          ÜNAL SİLVER KİMDİR?

          Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolüne hayat verdi.

        • 3

          Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.

          2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.

        • 4

          Usta oyuncunun rol aldığı dizi filmler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor.

        • 5

          Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.

          Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak'la sahneye çıkmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Habertürk Anasayfa