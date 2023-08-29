Sanat dünyası Ünal Silver'den gelen acı haberle sarsıldı. Hokkabaz, Beni Unutma, ve Dedemin İnsanları filmlerinin yanı sıra Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kuzey Güney ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok rol almış olan Silver, yaşamını yitirdi. Vefat nedeni henüz açıklanmayan Ünal Silver'in hayat hikayesini bir araya getirdik...