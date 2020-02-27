Bozkır kültüründen gelen bir yiyecek olan helva, Türkler için yas ve mutluluk tatlısı olarak bilinir. Türk mutfağının en çok sevilen ve yapılışı en pratik olan tatlısı un helvasıdır. Muhteşem kıvamı ve lezzeti ile herkesin sevdiği un helvası nasıl yapılır? İşte en lezzetli ve kolay un helvası tarifi...

UN HELVASI TARİFİ

100 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Şerbeti için:

3.5 su bardağı şeker

4 bardak su

UN HELVASI YAPILIŞI

Un helvanıza ilk önce şerbeti yaparak başlayın. Tencereye şeker ve suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbetin kıvamı koyulaşınca altını kısın.

Daha sonra başka bir tencereye margarin ve sıvı yağı koyun.

Eriyen yağın içine unu yavaş yavaş ekleyin. Unu eklerken karıştırmayı unutmayın.

Unu kavurmaya devam ederken unun kokusu geldiğinde ve rengi dönmeye başladığında şerbeti içine ekleyin.

Un şerbeti tamamen çekene kadar karıştırmaya devam edin.

Kıvamı hazır hale gediğinde tencereyi ocaktan alın ve bir kaşık yardımı ile helvaya şekil verin.

UN HELVASI PÜF NOKTASI

Unun içine şerbeti dökerken hiç durmadan karıştırmak çok önemlidir. Yoksa un topak topak olur ve helvanın kıvamı tutmaz. Bu sebepten dolayı şerbeti eklerken hiç durmadan hızlıca karıştırılması gerekir.

Unu rengi tam döndüğü anda şerbeti dökmelisiniz. Unu yakmamaya dikkat edin.