14 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursaspor´da Umut Meraş´ın transferine yönelik yeni gelişmeler yaşanıyor.
Adı sıkça Beşiktaş ile anılan 23 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı yönetim, 7 milyon liralık teklif sundu. 7 milyon lirayı 7 uzun vadede çek şeklinde ödemek isteyen Beşiktaş yönetiminin teklifi sonrasında Bursaspor Kulübü, genç oyuncunun transferi için yurtdışından gelen talepleri de dikkate almaya başladı.
LILLE KULÜBÜ'NDEN LOPEZ, SELÇUK ERDOĞAN'DAN BİLGİ ALDI
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille Kulübü, Umut Meraş için girişimde bulunurken; oyuncu izleme şefi Admar Lopez, Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan´dan oyuncunun gelişimi ve kişiliği ile ilgili bilgi aldı. Devre arasında da Lille Kulübü, genç oyuncuyu yakından takip ederken görüşmelerin sürdüğü ve önümüzdeki günlerde Fransız kulübünün teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.
VILLARREAL TEKLİFİ COSTA'YA BAĞLI
Umut Meraş´ın yurtdışında bir başka talibi ise İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal oldu. 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Jaume Costa ile yollarını ayırmayı planlayan İspanyol kulübü, bu oyuncuyu satarak kadrosuna Umut Meraş´ı dahil etmek istiyor. Genç oyuncu için nabız yoklayan İspanyol yöneticiler, Valladolid´e gitmesi beklenen Costa ile yolların ayrılması halinde teklifini sunacak.
REIMS'DEN DE TEKLİF GELDİ
Öte yandan bir başka Fransa Ligue 1 ekibi Reims Kulübü de, Umut Meraş için kulübe resmi teklifini yaptı. Transfer görüşmelerini yürüten Sportif Direktör Selçuk Erdoğan´ın, bir yandan da Başkan Mesut Mestan ve Umut Meraş ile ortak hareket ettiği öğrenilirken, genç oyuncunun kulübe önemli bir bonservis bedeli kazandırarak takımdan ayrılması gündemde.
AY YILDIZLI FORMAYI TERLETTİ
Bursaspor´un geçtiğimiz sezonun başında Boluspor´dan transfer ettiği genç oyuncu, yeşil beyazlı forma ile geçtiğimiz sezon toplamda 27 maça çıktı. İlk kez Süper Lig´de boy gösteren Umut Meraş, 2 de gol kaydederken; aynı zamanda gösterdiği performansla A Milli Takım´a davet edilerek, Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez ay yıldızlı formayı terletti.
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