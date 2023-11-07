Eski ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 4 saat ifade verdi: "Milyarlarca dolar daha varlıklıyım"

Davanın cezai değil hukuki bir dolandırıcılık davası olması nedeniyle yargılama sonucunda herhangi birinin hapis cezası alması öngörülmüyor.

Daha önce hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı Trump'ın, bu davanın duruşmalarına, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen defalarca katılması "sürpriz bir gelişme" olarak medyanın yoğun ilgisine neden olmuştu.