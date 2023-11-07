Fernando Muslera, Bayern Münih maçında oynamak istiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü grup maçında yarın Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray, Almanya'ya bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği son taktik idmanın ardından gidecek. Sarı-kırmızılıların kamp kafilesi henüz netleşmez iken Fernando Muslera konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Uruguaylı file bekçisinin dirseği yerinden çıkmış ve Op. Dr. Yener İnce tarafından yerine oturtulmuştu. Müsabaka günün ertesinde ileri tetkikleri yapılan tecrübeli kalecide korkulduğu gibi kırık tespit edilmemiş ve kaslarında yırtık, kapsülde kanama ve bağlarında kısmi esneme olduğu belirlenmişti.

TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Fernando Muslera, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakmak istemiyor. Bir süredir fedakarlık yaparak sakatlığına rağmen iğneyle sahaya çıkan Mauro Icardi gibi Uruguaylı file bekçisi de Bayern Münih karşısında özel bir iğne ile sahada olmak istiyor.

Muslera, darbeye bağlı bir sakatlık yaşadığı için ağrı kesici iğnelerle sahaya çıkabileceğini ve bu durum ile baş edebileceğini düşünüyor. Bugün son taktik idmanını gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılarda sağlık heyeti tecrübeli eldivenin durumuna bakacak. Muslera'nın kendisini rahat hissetmesi durumunda Bayern Münih maçında iğneyle oynama ihtimali doğacak.