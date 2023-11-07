Fernando Muslera, Bayern Münih maçında oynamak istiyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü grup maçında Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray'da Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera zorlu deplasmanda forma giymek istiyor! Bugün son taktik idmanını gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılarda Muslera'nın durumuna bakılacak. Uruguaylı file bekçisinin Almanya'ya götürülme ihtimali var
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü grup maçında yarın Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray, Almanya'ya bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği son taktik idmanın ardından gidecek. Sarı-kırmızılıların kamp kafilesi henüz netleşmez iken Fernando Muslera konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
KIRIK TESPİT EDİLMEMİŞTİ
Kasımpaşa maçında sakatlanan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Uruguaylı file bekçisinin dirseği yerinden çıkmış ve Op. Dr. Yener İnce tarafından yerine oturtulmuştu. Müsabaka günün ertesinde ileri tetkikleri yapılan tecrübeli kalecide korkulduğu gibi kırık tespit edilmemiş ve kaslarında yırtık, kapsülde kanama ve bağlarında kısmi esneme olduğu belirlenmişti.
TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Fernando Muslera, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakmak istemiyor. Bir süredir fedakarlık yaparak sakatlığına rağmen iğneyle sahaya çıkan Mauro Icardi gibi Uruguaylı file bekçisi de Bayern Münih karşısında özel bir iğne ile sahada olmak istiyor.
Muslera, darbeye bağlı bir sakatlık yaşadığı için ağrı kesici iğnelerle sahaya çıkabileceğini ve bu durum ile baş edebileceğini düşünüyor. Bugün son taktik idmanını gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılarda sağlık heyeti tecrübeli eldivenin durumuna bakacak. Muslera'nın kendisini rahat hissetmesi durumunda Bayern Münih maçında iğneyle oynama ihtimali doğacak.
ALMANYA'YA GÖTÜRÜLEBİLİR
Zorlu bir müsabakada fedakarlık yapmak isteyen tecrübeli eldivenin Almanya kafilesine alınabileceği, durumuna maç saatinde dahi sağlık heyetiyle birlikte karar verilebileceği de belirtiliyor.