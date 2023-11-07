Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
İstanbul Kartal'da nalburluk yapan 50 yaşındaki Emin S., işçisi 45 yaşındaki Önder Boyacı'yı önceki gece yaşanan tartışmanın ardından silahla öldürdü. Gözaltına alınan Emin S., cinayetin nedenini, "Beraber yaşadığım kadını rahatsız ettiği için öldürdüm" diye açıkladı
İstanbul Kartal'daki Yukarı Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazar günü saat: 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, nalbur dükkanı bulunan 50 yaşındaki Emin S., tartıştığı işçisi Önder Boyacı'yı (45) silahla öldürdü.
KANLI KAVGANIN NEDENİ BELLİ OLDUÖldürülen Önder Boyacı, 45 yaşındaydı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Emin S.'nin ifadesi kanlı kavganın nedenini de ortaya çıkardı.
"BİRLİKTE YAŞADIĞIM KADINI RAHATSIZ ETTİ"
Emin S.'nin ifadesinde, "Önder, arkadaşımın oğlu oluyor. 2 yıldır aynı ikamette kalıyoruz. Uzun zamandır beraber yaşadığım kadını rahatsız ettiğini öğrendim. Kendisine bunu sorduğumda tartışma çıktı. Bıçakla üzerime saldırınca silahla ateş ettim" dediği öğrenildi.
KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Emin S., Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.