Tartıştığı eski çalışanını öldürdü!
İstanbul'da bir kişi, tartışma esnasında kendisine bıçak çeken eski çalışanını silahla vurdu. Vurulan eski çalışan olay yerinde hayatını kaybederken silahlı zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısının polisler tarafından ekip aracına götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'da olay, Kartal'da Yukarı Mahallesi'nde bir binada bulunan iş yerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi.
İŞ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMASI ÇIKTI
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, adının Önder olduğu öğrenilen 45 yaşındaki kişi ile eski patronu Emin S. arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
ESKİ ÇALIŞAN BIÇAK ÇEKTİ İDDİASI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski çalışan Önder, Emin S.'ye bıçakla saldırıya geçmesi üzerine Emin S., Önder'e silahla ateş ederek başından vurdu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vurulan eski çalışanın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
Silahla ateş eden Emin S. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, vurulan kişinin cesedi cenaze aracına konularak götürüldü.
Öte yandan, tartıştığı kişiyi vurarak öldüren şüphelinin polis tarafından polis aracına götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.