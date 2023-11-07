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CHP ve İYİ Parti yerel seçimler için ittifak yapacak mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel merak edilen bu soruya yanıt verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dahil siyasi parti liderleriyle görüşeceğini söyledi. Özel, "Kapılarımız açık, avucumuz açık el sıkmaya hazırız." dedi.

Hafta sonu 38. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP'de yeni Genel Başkan Özgür Özel bir grup basın mensubu ile bir araya geldi. Kurultay sürecini değerlendirdi. "İlk turda alabileceğimizi, baskının sandıkta biteceğini sanıyordum ama çok sıkı tuttular. İkinci turda iş değişti, delege 'imza verdim, imzama sahip çıktım, şimdi namusuma sahip çıkacağım " dedi. "Burada genel başkanı sorumlu tutmuyorum." ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU'NA "ÇEKİLMEYİN" TELKİNİ

Özel, Kılıçdaroğlu'nun çekilmemesi yönündeki baskılar ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler için ise "O görüntüler kabul edilemez. Kurmaylar varken danışmanın yaptığı olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"BEN OLSAM YANIT KONUŞMASI ÖNERMEZDİM"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ikinci konuşma için de "Arkadaşlar hemen cevap vermesini söyledi, bu kurmay aklı eksikliğinden oldu. Ben olsam verdirmezdim." ifadelerini kullandı.

SELVİ KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTU?

Özgür Özel adaylık konuşmasını yaptıktan sonra kürsüden inerken Selvi Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu da anlattı. Özel, o anlar için "Selvi Hanım elini uzattı kendine doğru çekti 'Tebrik ederim bir tek şu doğru olmadı' dedi. 'Vekil verirken ben komisyonda yoktum, pazar sabahı 08:00'de öğrendim bir tek Oğuz Kaan Salıcı biliyordu' dedim. Selvi Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerine 'Tamam o zaman' dediğini söyleyen Özel, "Selvi Hanımla da genel başkanla da herhangi bir soğukluk yok." dedi

"DEĞİŞİM KARŞITI BAŞKANLAR CEZALANDIRILMAYACAK"

Yerel seçime kadar hızlı yapılması gerekenleri yapıp, doğru kararı alacak bir mekanizma kuracaklarını belirten Özgür Özel, "En çok ölçme değerlendirmeye önem vereceğiz. Hiçbir başkan değişim karşıtı olduğu için cezalandırılmayacak. Hiçbir başkan da değişimden yana diye mükafatlandırılmayacak" dedi.

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Özel, "seçildiği günden itibaren halk desteği geride olanların da değişmesini PM'ye teklif edeceğim. Değişimci de olsa fark etmez. Kesin kazanacağımız yerde bile aday gösterirken, kim olursa olsun örgüte soracağız" dedi

"TÜM SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Aday belirlenme süreci ve ittifak konusunda da ilçe- il görüşlerini alacaklarını da söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, olası ittifak sorusuna "Meral Hanım ile de görüşeceğiz. Tüm siyasi partilerle görüşeceğiz. Kapılarımız açık, avucumuz açık el sıkmaya hazırız. İlkeli her iki tarafa da kazandıran ittifaka açığız. AK Parti'ye kazandıracak tutumlardan uzak duracağız." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

Kendisini arayan ilk liderin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olduğunu belirten Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de kendisini tebrik için aradığını söyledi.

Bahçeli'nin "Önemli bir mücadele verdiniz yeni görevinizde başarılar dilerim" dediğini, kendisinin de arama nezaketini gösterdiği için MHP liderine teşekkür ettiğini kaydetti.

"EKREM BEY İLE ARAMIZDA ARACISIZ BİR KARDEŞLİK İLİŞKİSİ VAR"

Ekrem İmamoğlu ile aralarında aracısız bir kardeşlik ilişkisi olduğunu kaydeden Özel, "Ekrem Bey İstanbul kampanyasına yoğunlaşacak ancak faydalı olacağı yerlerde İstanbul’daki işlerini aksatmayacak şekilde bizimle olabilir, Trabzon mitingini birlikte yapmak isteriz." dedi.

“MAKAM DEĞİL ZAFER PEŞİNDEYİZ”

"Lider İstanbul'da Genel Başkan Ankara'da" şeklinde yapılan yorumlara da tepki gösteren Özel "CHP kurultayları genel başkan seçer. Genel başkanlar parti lideridir. Böyle bir tanımlamayı ne ben ne de Ekrem Bey kabul eder. O değerlendirmeyi nezaketsiz bulurum. Nifak sokmaya CHP'yi bölmeye yönelik adım atılacak olursa ben kadar Ekrem Bey de reaksiyon gösterir. Makam mevki değil zafer peşindeyiz hem İstanbul'da hem de Türkiye'de." dedi.